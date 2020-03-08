Oyuncu arkadaşlarıyla bir cips markasının reklam filmi çekimlerine giden ve çekim sırasında seçmelere kendisinin de katılması istenen Barış Kılıç, televizyon kariyerine tamamen bir şans üzerine başladı. İlk dizi projesi olan ‘Adını Feriha Koydum’un hayatındaki yerinin çok ayrı olduğunu söyleyen Kılıç, doğru zamanda doğru yerde olmanın insanın hayatını ne kadar değiştirdiğini vurguladı.

Özel günleri çok sevmeyen bir insan olduğunu dile getiren başarılı oyuncu, bu tarz şeylerde her şeyin yapmacıklaştığını belirtti. Kimsenin kimseden özel olmadığını söyleyerek ise empati kurmanın önemini vurguladı. Hayatındaki en önem verdiği sözün “Aynı nehirde iki kez yıkanamazsınız” olduğunu açıklayan Kılıç, insanın hep önüne bakması gerektiğini düşünüyor.