Aynur Aydın: Hala parti yapanlar var!

Koronavirüs pandemisinden herkes gibi kendisinin de sıkıldığını söyleyen Aynur Aydın, "Uzun zamandır evden çıkmıyorum. Sadece stüdyoya gidip oradan da eve dönüyorum. Bugün mecburen alışverişe çıktım, o yüzden buradayım. Çok sıkıldım ama dayanmak zorundayız. Şu süreçte hala oraya buraya gidip partileyenler görüyorum. Böyle olunca kendimizi enayi gibi hissediyoruz ama enayi olan biz değiliz" dedi.

"ÖNEMSEMİYORUM!"

14 Şubat Sevgililer Günü'nde attığı 'kiralık sevgili' tweetiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı, "Sosyal medyayı eğlence amaçlı kullanıyorum. Benim tiye aldığım, eğlenme amaçlı yazdığım şeyleri başka yönlere çekmeye çalışanlar var ama pek önemsemiyorum. Anlayanlar anlıyor zaten" dedi.

İDDİALI AÇIKLAMA

Aynur Aydın, yakın zamanda dillerden düşmeyecek bir şarkıyla listelerin başında olacağını söyleyerek, iddialı bir çıkışta bulundu.