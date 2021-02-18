MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Aynur Aydın: Hala parti yapanlar var!
18.02.2021 - 13:13 |

Aynur Aydın: Hala parti yapanlar var!

Şarkıcı Aynur Aydın, Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. 35 yaşındaki popçu, pandemi döneminde parti yapanlara tepki gösterdi.

Aynur Aydın: Hala parti yapanlar var!
ABONE OL

Koronavirüs pandemisinden herkes gibi kendisinin de sıkıldığını söyleyen Aynur Aydın, "Uzun zamandır evden çıkmıyorum. Sadece stüdyoya gidip oradan da eve dönüyorum. Bugün mecburen alışverişe çıktım, o yüzden buradayım. Çok sıkıldım ama dayanmak zorundayız. Şu süreçte hala oraya buraya gidip partileyenler görüyorum. Böyle olunca kendimizi enayi gibi hissediyoruz ama enayi olan biz değiliz" dedi.

Aynur Aydın: Hala parti yapanlar var

"ÖNEMSEMİYORUM!"
14 Şubat Sevgililer Günü'nde attığı 'kiralık sevgili' tweetiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı, "Sosyal medyayı eğlence amaçlı kullanıyorum. Benim tiye aldığım, eğlenme amaçlı yazdığım şeyleri başka yönlere çekmeye çalışanlar var ama pek önemsemiyorum. Anlayanlar anlıyor zaten" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Aynur Aydın: 14 Şubat için kiralık sevgili arıyorum

Aynur Aydın: Hala parti yapanlar var

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Aynur Aydın: 'Mavi tık'lılar yürüyor!

İDDİALI AÇIKLAMA
Aynur Aydın, yakın zamanda dillerden düşmeyecek bir şarkıyla listelerin başında olacağını söyleyerek, iddialı bir çıkışta bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Şutat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avustralya Açık'ta ilk finalist Novak Djokovic

Avustralya Açık'ta ilk finalist Novak Djokovic

Dudak Kenarında Yara Ve Çatlaklar Neden Olur? Dudak Yaraları Nasıl Geçer?

Dudak Kenarında Yara Ve Çatlaklar Neden Olur? Dudak Yaraları Nasıl Geçer?

Kulak Uğultusu Neden Olur? Kulak Uğultusuna Ne İyi Gelir?

Kulak Uğultusu Neden Olur? Kulak Uğultusuna Ne İyi Gelir?

Mbappe'den Alba'ya olay sözler: "Seni öldürürüm"

Mbappe'den Alba'ya olay sözler: "Seni öldürürüm"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet