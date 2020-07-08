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HaberlerMagazin Haberleri Aynur Aydın'dan rujlu maske
08.07.2020 - 13:26 |

Aynur Aydın'dan rujlu maske

Sosyal medya paylaşımları ile çokça gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

Aynur Aydın'dan rujlu maske
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Yakın dostları ile birlikte Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da yemek yiyip sohbet eden Aynur Aydın, yemek sonrası mağazaları gezerek kısa süreli alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle tıbbi maskesini takan şarkıcının, maskesine ruju ile öpücük kondurması ve o şekilde kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Aynur Aydından rujlu maske

Magazin Haberleri Bülteni (8 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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