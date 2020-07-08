Aynur Aydın'dan rujlu maske

Yakın dostları ile birlikte Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da yemek yiyip sohbet eden Aynur Aydın, yemek sonrası mağazaları gezerek kısa süreli alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle tıbbi maskesini takan şarkıcının, maskesine ruju ile öpücük kondurması ve o şekilde kullanması dikkatlerden kaçmadı.