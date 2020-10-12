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12.10.2020 - 12:50 |

Ayşe Boyner ile Cem Telvi evlendi!

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Ayşe Boyner ve Cem Telvi çifti Ayvalık'ta ikinci kez düğün kutlaması yaptı.

Ayşe Boyner ile Cem Telvi evlendi!
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Hürriyet'in haberine göre; Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in Bilgün Sazak'tan olan kızlarının en küçüğü Emine, 2012'de Ali Kürşat ile Ayvalık'ta evlenmişti. İkizlerden Elif, Şubat 2020'de babasının Kanlıca'daki yalısında Cihan Ayger ile hayatını birleştirmişti.

Ayşe Boyner de 2017'de "Arkadaşım" dediği Cem Telvi ile 4 gün önce yine baba evinde mutluluğa imza attı. Çift hafta sonunda ise Ayvalık'ta küçük bir düğün organize etti. Aile üyeleri ve çok yakın arkadaşları katıldı.

Ayşe Boyner ile Cem Telvi evlendi

    Magazin Haberleri Bülteni (12 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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