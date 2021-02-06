6 Şubat 2021 Cumartesi akşamı STAR TV'de ekrana gelen İBO Show ile izleyici karşısına çıkacak olan Ayşe Mine hakkında bilinenleri haberimize ekledik. Ayşe Mine kimdir, kaç yaşında? Ayşe Mine şarkıları nelerdir? sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte Ayşe Mine biyografisi haberimizde...



AYŞE MİNE KİMDİR?



Asıl adı Ayşe Akyüz olan Ayşe Mine, 30 Ocak 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul’da yorgancılık yapan babası Celâlettin Akyüz, annesi ise Ender Hanım’dır. Anne tarafı İstanbullu, baba tarafı ise Trabzonludur. Eğitim hayatına Mecidiyeköy 6 Ekim İlkokulu’nda başlamıştır. Ortaokul ve liseyi ise Mecidiyeköy Lisesi’nde bitirmiştir.



Ayşe Mine 16 yaşında çıkardığı ilk 45’lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile ünlenmiştir. Müzik kariyerine pop müzik tarzında söylemeye başlamış ve 80’li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakıp arabesk müziğe geçmiş ve kendi tabiriyle "kırık arabesk" türünde plak ve kasetler yayımlamıştır. Erkek Milleti isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nün sahibi olmuştur. 1994 yılında ise Mutlugiller dizisinde başrol oynamıştır.



Özel hayatı



1979 senesinde Ergün Günaydın'la evlenen ve daha sonra boşanan sanatçının Ergün Günaydın ile evliliğinden 1980 yılında doğan Cenk ve 1981 yılında doğan Berk ile birlikte iki oğlu vardır.



AYŞE MİNE ŞARKILARI



1977 Demek Ki Öyle / Sıkı Fıkı

1978 Sevdik De Ne Oldu

1979 Hopşirinini

1982 O Gün Gelmesin

1983 Erkek Milleti

1984 Yemin Mi Ettin

1985 Unutamazsın

1986 Güzel

1987 Dertli Gelin

1988 Suskunum

1989 Boşa Beni

1990 Ben De Seni...

1992 Bir Sen Kaldın

1994 Şaka Yaptım

1995 Yalancı / Ağla Gönül

1999 Utan

2019 Yakalım Gemileri



AYŞE MİNE FİLMLERİ



1986 Erkek Milleti 1994 Mutlugiller