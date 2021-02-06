Ayşe Mine kimdir, kaç yaşında? Ayşe Mine şarkıları
Bu akşam İBO Show konukları arasında olan Ayşe Mine kimdir, kaç yaşında? Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Ayşe Mine, sesiyle herkesi büyülemeye devam ediyor. İzleyiciler ise Ayşe Mine'nin hayatına dair bilgileri araştırıyor. İşte Ayşe Mine biyografisi haberimizde...
6 Şubat 2021 Cumartesi akşamı STAR TV'de ekrana gelen İBO Show ile izleyici karşısına çıkacak olan Ayşe Mine hakkında bilinenleri haberimize ekledik. Ayşe Mine kimdir, kaç yaşında? Ayşe Mine şarkıları nelerdir? sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte Ayşe Mine biyografisi haberimizde...
AYŞE MİNE KİMDİR?
Asıl adı Ayşe Akyüz olan Ayşe Mine, 30 Ocak 1961'de İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul’da yorgancılık yapan babası Celâlettin Akyüz, annesi ise Ender Hanım’dır. Anne tarafı İstanbullu, baba tarafı ise Trabzonludur. Eğitim hayatına Mecidiyeköy 6 Ekim İlkokulu’nda başlamıştır. Ortaokul ve liseyi ise Mecidiyeköy Lisesi’nde bitirmiştir.
Ayşe Mine 16 yaşında çıkardığı ilk 45’lik plağından "Demek Ki Öyle" isimli şarkısı ile ünlenmiştir. Müzik kariyerine pop müzik tarzında söylemeye başlamış ve 80’li yıllarda pop müzik söylemeyi bırakıp arabesk müziğe geçmiş ve kendi tabiriyle "kırık arabesk" türünde plak ve kasetler yayımlamıştır. Erkek Milleti isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nün sahibi olmuştur. 1994 yılında ise Mutlugiller dizisinde başrol oynamıştır.
Özel hayatı
1979 senesinde Ergün Günaydın'la evlenen ve daha sonra boşanan sanatçının Ergün Günaydın ile evliliğinden 1980 yılında doğan Cenk ve 1981 yılında doğan Berk ile birlikte iki oğlu vardır.
AYŞE MİNE ŞARKILARI
1977 Demek Ki Öyle / Sıkı Fıkı
1978 Sevdik De Ne Oldu
1979 Hopşirinini
1982 O Gün Gelmesin
1983 Erkek Milleti
1984 Yemin Mi Ettin
1985 Unutamazsın
1986 Güzel
1987 Dertli Gelin
1988 Suskunum
1989 Boşa Beni
1990 Ben De Seni...
1992 Bir Sen Kaldın
1994 Şaka Yaptım
1995 Yalancı / Ağla Gönül
1999 Utan
2019 Yakalım Gemileri
AYŞE MİNE FİLMLERİ
1986 Erkek Milleti 1994 Mutlugiller