23.03.2020 - 13:35 |
Ayşegül Yıldız: İbrahim Bey ile görüşüyoruz
Kanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programına usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız konuk oldu.
Yaşamını Bursa’da mimarlık yaparak sürdüren Ayşegül Yıldız, hakkında merak edilenlerini '2. Sayfa' programında anlattı.
Ayşegül Yıldız’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
İbrahim ‘Narcos’ dizisi montajını izledim. Çok başarılı olmuş, çok eğlenceli. Daha önce de vardı bu tarz işler. Kendisi de böyle şeylerden keyif alır, sever.
İbrahim Bey ile konuşuyoruz, sağlını falan soruyorum. Bizim aramızda bir problem yok.
Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.