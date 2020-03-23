Ayşegül Yıldız: İbrahim Bey ile görüşüyoruz

Yaşamını Bursa’da mimarlık yaparak sürdüren Ayşegül Yıldız, hakkında merak edilenlerini '2. Sayfa' programında anlattı.

Ayşegül Yıldız’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İbrahim ‘Narcos’ dizisi montajını izledim. Çok başarılı olmuş, çok eğlenceli. Daha önce de vardı bu tarz işler. Kendisi de böyle şeylerden keyif alır, sever.

İbrahim Bey ile konuşuyoruz, sağlını falan soruyorum. Bizim aramızda bir problem yok.