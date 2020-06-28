28.06.2020 - 09:58 |
Ayşegül Yıldız'dan yoga paylaşımları
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı zorlu yoga hareketleriyle dikkat çekti.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir evlilik yaşayan ve bu evlilikten bir de Elif Ada adlı bir kızı bulunan Ayşegül Yıldız, Instagram hesabından yoga yaptığı anları yayınladı.
Yaptığı zorlu hareketlerle yeteneğini konuşturan Yıldız, aralarında Hülya Avşar gibi isimlerin de bulunduğu pek çok ünlü takipçisinden beğeni aldı.