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28.06.2020 - 09:58 |

Ayşegül Yıldız'dan yoga paylaşımları

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından paylaştığı zorlu yoga hareketleriyle dikkat çekti.

Ayşegül Yıldız'dan yoga paylaşımları
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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir evlilik yaşayan ve bu evlilikten bir de Elif Ada adlı bir kızı bulunan Ayşegül Yıldız, Instagram hesabından yoga yaptığı anları yayınladı. 

Yaptığı zorlu hareketlerle yeteneğini konuşturan Yıldız, aralarında Hülya Avşar gibi isimlerin de bulunduğu pek çok ünlü takipçisinden beğeni aldı.

Ayşegül Yıldızdan yoga paylaşımları

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