Ayşegül Yıldız'dan yoga paylaşımları

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile bir evlilik yaşayan ve bu evlilikten bir de Elif Ada adlı bir kızı bulunan Ayşegül Yıldız, Instagram hesabından yoga yaptığı anları yayınladı.

Yaptığı zorlu hareketlerle yeteneğini konuşturan Yıldız, aralarında Hülya Avşar gibi isimlerin de bulunduğu pek çok ünlü takipçisinden beğeni aldı.