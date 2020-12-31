Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında? Ayta Sözeri şarkıları - filmleri neler? İşte hayatı...

Bu akşam TV'de izleyici karşısına çıkacak olan isimlerden biri de Ayta Sözeri. Peki Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşındadır? İşte Ayta Sözeri hakkında merak edilenler...Bu akşam TV'de izleyici karşısına çıkacak olan isimlerden biri de Ayta Sözeri. Peki Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşındadır? İşte Ayta Sözeri hakkında merak edilenler...



AYTA SÖZERİ KİMDİR?

31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Oyuncu ve şarkıcıdır.



Anne tarafından Çerkes asıllıdır.1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.



Filmografi



Sinema

2009 Güneşi Gördüm Tuana Teslimiyet Aygül

2010 Kukuriku - Kadın Krallığı Beton

2016 Koca Dünya Hayat kadını

2017 Aile Arasında Behiye

Televizyon

2000 Dadı Şarkıcı Hayat Bağları Hapishane Müdürü

2006 Arka Sokaklar Aydan Konuk oyuncu

2007 Kuzey Rüzgârı Okşan Dudaktan Kalbe Mahkûm Konuk oyuncu

20082009 Akasya Durağı Naciye, Zümrüt Kahramanlar Arzu Parmaklıklar Ardında Mahkûm

2010 2011 Papatyam Şebnem 2012 Acayip Hikayeler Cansu Kayıp Şehir Duygu

2014 Ulan İstanbul Umay

2015 Paramparça Nezaket

Diskografi

Single'ları

"Büklüm Büklüm" (2018)

"Yanayım Yanayım" (2018)

"Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam" (Aşkın'ın Şarkıları albümü) (2019)

"Rustik" (ft. Uraz Kaygılaroğlu) (Eltilerin Savaşı film müziği) (2020)

"Anılarıma Yazık" (2020)