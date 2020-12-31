Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında? Ayta Sözeri şarkıları - filmleri neler? İşte hayatı...
31 Aralık yılbaşı gecesi televizyona gelecek programlardan biri de Güldür Güldür Show. Yeni yıla özel ünlü isimleri konuk alan Güldür Güldür Show'a gelecek isimlerden biri de Ayta Sözeri. Eğlenceli kişiliğiyle ve başarılı kariyeriyle izleyici tarafından merak konusu olan Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşında? Ayta Sözeri'nin filmleri ve şarkıları neler? İşte Ayta Sözeri hayatı...
Bu akşam TV'de izleyici karşısına çıkacak olan isimlerden biri de Ayta Sözeri. Peki Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşındadır? İşte Ayta Sözeri hakkında merak edilenler...Bu akşam TV'de izleyici karşısına çıkacak olan isimlerden biri de Ayta Sözeri. Peki Ayta Sözeri kimdir, kaç yaşındadır? İşte Ayta Sözeri hakkında merak edilenler...
AYTA SÖZERİ KİMDİR?
31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Oyuncu ve şarkıcıdır.
Anne tarafından Çerkes asıllıdır.1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti ve 20'li yaşlarında cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı.
Filmografi
Sinema
2009 Güneşi Gördüm Tuana Teslimiyet Aygül
2010 Kukuriku - Kadın Krallığı Beton
2016 Koca Dünya Hayat kadını
2017 Aile Arasında Behiye
Televizyon
2000 Dadı Şarkıcı Hayat Bağları Hapishane Müdürü
2006 Arka Sokaklar Aydan Konuk oyuncu
2007 Kuzey Rüzgârı Okşan Dudaktan Kalbe Mahkûm Konuk oyuncu
20082009 Akasya Durağı Naciye, Zümrüt Kahramanlar Arzu Parmaklıklar Ardında Mahkûm
2010 2011 Papatyam Şebnem 2012 Acayip Hikayeler Cansu Kayıp Şehir Duygu
2014 Ulan İstanbul Umay
2015 Paramparça Nezaket
Diskografi
Single'ları
"Büklüm Büklüm" (2018)
"Yanayım Yanayım" (2018)
"Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam" (Aşkın'ın Şarkıları albümü) (2019)
"Rustik" (ft. Uraz Kaygılaroğlu) (Eltilerin Savaşı film müziği) (2020)
"Anılarıma Yazık" (2020)