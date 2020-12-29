Ayta Sözeri: Tek korkum kilo almak

Habertürk'te yer alan habere göre; Ayta Sözeri, geçtiğimiz gün Cihangir'deki evinin önünde görüntülendi. Sözeri, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hafta sonu kısıtlamalarından sıkılan şarkıcı, "Evde oturmaktan devamlı yiyoruz, tek korkum kilo almak. 10 dakika da olsa evimin önünde yürüyerek formumu korumaya çalışıyorum, yoksa bu yediklerimizden çok kilo alacağız. İki gün önce albümüm çıktı ve Sezen Aksu'dan aldığım şarkı muhteşem. Her yerde çalıyor iki gündür Sezen Aksu sarhoşuyum" dedi.