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15.01.2021 - 12:56 |

Ayta Sözeri'nin yeni dizi heyecanı

Şarkıcı Ayta Sözeri, geçtiğimiz gün Trump AVM'de objektiflere yansıdı.

Ayta Sözeri'nin yeni dizi heyecanı
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Mağazaları gezip alışveriş yapan Ayta Sözeri, “Pandemi dönemini herkes gibi evde geçirdik ve evde geçirmeye devam ediyoruz. Evde kaldığımız süre içinde projeler ürettik ve hazırlıklar yaptık, sağlığımıza dikkat ettik. Yeni yılda dijital konserler verdik. Bu konserlerle motive olduk” dedi.

Ayta Sözeri, bir de dizi müjdesi verdi: Yeni bir diziye başlıyorum. Çağan Irmak’ın yönetmenliğinde bir dizide rol alıyorum. Heyecanlıyım.

“Umarım virüs en kısa sürede ülkemizi ve dünyayı terk eder ve hepimiz rahat bir nefes alırız” temennisinde bulunan şarkıcı, bir süre daha mağazaları gezdikten sonra AVM'den ayrıldı.

    Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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