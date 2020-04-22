Azra Akın: Çocuklar en hassas tarafım

Azra Akın, “Çocuklar benim en hassas ve duyarlı tarafım. Benim de bir evladım var. Benim yegane amacım bu çocukların topluma kazandırılması ve ülkemize vatanımıza faydalı bireyler olmasına yardımcı olmaktır. Erdoğan Bey de birçok hayırsever gibi benimle aynı hassasiyeti paylaştı. Yaptığımız canlı yayınla da projelerimizle ilgili çalışmaların sürdüğünü vurgulamak istedik" şeklinde konuştu.

Ünlü manken, çocuklar konusundaki hassasiyeti sebebiyle geçtiğimiz yıl cezaevini ziyaret etmiş ve burada anneleriyle birlikte kalan 40 çocuğu bir günlüğüne dışarı çıkartarak bu çocuklarla ilgili farkındalık sağlanmasına destek vermiş ve toplumun büyük takdirini kazanmıştı.

Özgürlüklerini ve çocukluklarını annelerinin kaderine teslim eden bu çocukların varlığına dikkat çekmek isteyen Akın’ın yolu bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayırsever Erdoğan Uludağ ile kesişmişti.