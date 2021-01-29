Azra AkÄ±n: Demir biraz huysuz

Etiler'de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Azra AkÄ±n ve oÄŸlu, takÄ± maÄŸazasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ev dekorasyon Ã¼rÃ¼nleri satan bir dÃ¼kkana girdi.

Kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen muhabirlerin sorularÄ±na kÄ±sa yanÄ±tlar verden AkÄ±n, "ArkadaÅŸlar Demir biraz huysuz, daha sonra konuÅŸuruz" dedi.

YakÄ±n zamanda yeni projelerle ekrana dÃ¶neceÄŸinin sinyalini veren oyuncu, "Tabii ki gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼m birkaÃ§ iÅŸ var, ancak bunlarÄ± daha mÃ¼sait zamanda konuÅŸalÄ±m" diyerek oradan ayrÄ±ldÄ±.Â