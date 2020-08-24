Azra Akın: Seninle her şeye varım ben

Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturan Azra Akın 4 yılık birlikteliği evlilikle taçlandırmıştı. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri Demir, 2018’in kasım ayında dünyaya gelmişti. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

"SEN İSTE CANIM SENİN OLSUN"

Akın, eşi ile evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Düğünlerinde yaptıkları romantik dansı Instagram hesabından Azra Akın, altına şu sözlerdi yazdı;

"Seninle her şeye varım ben

Sen benim uğurlu yolumsun

Yıldızlara yürürüm senle

Sen iste canım senin olsun... 24.08.2017"