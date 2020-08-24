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24.08.2020 - 15:46 |

Azra Akın: Seninle her şeye varım ben

Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru'yla 3'üncü evlilik yıl dönümlerini romantik sözlerle kutladı.

Azra Akın: Seninle her şeye varım ben
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Atakan Koru ile 2017 yılında nikah masasına oturan Azra Akın 4 yılık birlikteliği evlilikle taçlandırmıştı. Azra Akın-Atakan Koru çiftinin bebekleri Demir, 2018’in kasım ayında dünyaya gelmişti. Çift, mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.

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"SEN İSTE CANIM SENİN OLSUN"
Akın, eşi ile evliliklerinde 3 yılı geride bıraktı. Düğünlerinde yaptıkları romantik dansı Instagram hesabından Azra Akın, altına şu sözlerdi yazdı; 

"Seninle her şeye varım ben

Sen benim uğurlu yolumsun

Yıldızlara yürürüm senle

Sen iste canım senin olsun... 24.08.2017"

Azra Akın: Seninle her şeye varım ben

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