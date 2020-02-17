Azra Akın'dan anne-oğul pozu

Instagram'da 630 bin takipçisi olan Azra Akın, sosyal medya hesabı üzerinden mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Akın, zaman zaman eğlenceli kareleri yayınlayarak annelik tecrübelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Eski Türkiye güzeli, önceki gün "Yoğun bir haftadan sonra pazar keyfi" ifadeleriyle oğluna sarıldığı bir pozunu ekledi. Azra Akın'ın o karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı.