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17.02.2020 - 15:13 |

Azra Akın'dan anne-oğul pozu

İki yıl önce Atakan Koru ile nikah masasına oturan Azra Akın, oğlu Demir ile anne-oğul pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Azra Akın'dan anne-oğul pozu

Instagram'da 630 bin takipçisi olan Azra Akın, sosyal medya hesabı üzerinden mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor. Akın, zaman zaman eğlenceli kareleri yayınlayarak annelik tecrübelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. 

Eski Türkiye güzeli, önceki gün "Yoğun bir haftadan sonra pazar keyfi" ifadeleriyle oğluna sarıldığı bir pozunu ekledi. Azra Akın'ın o karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Azra Akından anne-oğul pozu

Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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