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26.04.2020 - 07:00 | | Atılay Kandemir

Baba-oğul güç birliği

Cemiyetin öne çıkan isimlerinden Yusuf Kenan Küçükaslan ile oğlu Kerem, koronavirüse karşı güç birliği yaparak, hizmet yarışına girdi

Baba-oğul güç birliği
Atılay Kandemir

Türkiye’nin Batı Avrupa’da eğitim gören ilk terzisi, namıdiğer ‘Doktor Terzi’si Yusuf Kenan Küçükaslan, ülkemize hizmetlerine devam ediyor. Doğup büyüdüğü topraklara vefa borcunu ödemek için geçtiğimiz yıllarda Malatya’nın Yeşilyurt semtinde Yusuf Kenan Anadolu Lisesi’nin açılışını yapan iş insanı, kısa süre önce de Malatya Valiliği’ne anne-babası Nazife-Mustafa Küçükaslan’ın adını taşıyacak daha büyük bir lise yaptırılması için başvuru yaptı.

Baba-oğul güç birliği



Gereken miktarı karşılayan Küçükaslan’ın okulun temelini de attığı öğrenildi.

Aileye bir müjdeli haber de dünyanın en kaliteli müzik sistemleri ‘Absolare’ markasının yaratıcısı Kerem Küçükaslan ve ekibinden geldi. İş insanı, entübe edilmiş hastalarının tedavi sırasında medikal personeli enfekte etme ihtimaline karşı özel entübasyon kabini tasarladı. İlk aşamada 100 adet üretilen kabin, tıp dünyasında büyük rağbet görünce, çeşitli hastanelere bağışlandı. Küçükaslan, ayrıca Bodrum’da Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı deniz ambulansı ‘Yaşam’ için özel tasarladıkları entübasyon kabinini de hizmete açtı.

Kerem Bürsin ve Demet Özdemir hakkında aşk iddiasıKanal D ekranlarında yayınlanan '2.Sayfa' programında bomba bir aşk iddiası ortaya atıldı. Programın sunucusu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, Kerem Bürsin ile Demet Özdemir'in aşk yaşadığını iddia etti.
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