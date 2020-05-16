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16.05.2020 - 07:00 |

Baba yasağı

Babasının 30 yaşından önce evlenmesini yasakladığını belirten Yıldız Çağrı Atiksoy, “Hem hayatı öğrenip, doyasıya yaşayabilmem hem de doğru kararlar verebilmem için bu yasağı koydu” dedi

Baba yasağı
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Yıldız Çağrı Atiksoy (34), Instagram’dan hayranlarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, “Sizden küçükler bile evlendi, siz düşünmüyor musunuz?” sorusuna, “İstemedim. Başka hayallerim vardı. Zaten babam 30 yaşımdan önce evlenmemi yasakladı. Hem hayatı öğrenip, doyasıya yaşayabilmem hem de doğru kararlar verebilmem için bu kuralı koydu” yanıtını verdi.

Anne olmak istediğini belirten Atiksoy, “Çocukları çok seviyorum. En iyi anlaştığım arkadaşlarım onlar” şeklinde konuştu. Oyuncu, “Gerçek aşka inanır mısınız?” sorusuna ise, “Karşıma çıkan insanın beni aşka ve evliliğe inandırması gerekiyor. Bu onun için hiç kolay olmayacak. O yüzden bir gün evlenirsem, bilin ki o insana çok inanmışımdır” cevabını verdi.

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