Geçtiğimiz aylarda babalık duygusunu yaşayan İsmail Filiz, dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceledi. Filiz, "Babalık duygusu tarif edilemez, çok başka bir şey. Eşime ve çocuğuma yeni yıl hediyeleri aldım" dedi.

Muhabirlerin "Yeni yıldan beklentiniz ne?" sorusuna Filiz, "Önce sağlık sonra da ülkemizin bu pandemiden bir an önce kurtulmasını istiyorum" cevabını verdi.