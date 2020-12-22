MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Babalık duygusu tarif edilemez'
22.12.2020 - 11:38 |

'Babalık duygusu tarif edilemez'

Oyuncu İsmail Filiz, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.

'Babalık duygusu tarif edilemez'
ABONE OL

Geçtiğimiz aylarda babalık duygusunu yaşayan İsmail Filiz, dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceledi. Filiz, "Babalık duygusu tarif edilemez, çok başka bir şey. Eşime ve çocuğuma yeni yıl hediyeleri aldım" dedi.

Muhabirlerin "Yeni yıldan beklentiniz ne?" sorusuna Filiz, "Önce sağlık sonra da ülkemizin bu pandemiden bir an önce kurtulmasını istiyorum" cevabını verdi.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Exxen ne zaman yayına başlayacak? Exxen platformunda hangi içerikler olacak, ücreti ne kadar?

Exxen ne zaman yayına başlayacak? Exxen platformunda hangi içerikler olacak, ücreti ne kadar?

Burcu Esmersoy: 'Çok geziyor' diyecekler

Burcu Esmersoy: 'Çok geziyor' diyecekler

'Babalık duygusu tarif edilemez'

'Babalık duygusu tarif edilemez'

Murat Başaran kimdir, kaç yaşında? Murat Başaran biyografisi...

Murat Başaran kimdir, kaç yaşında? Murat Başaran biyografisi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet