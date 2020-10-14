Yalnız başına geldiği AVM’de Günaydın Steakhouse'da öğle yemeği yiyen Çağlayan Topaloğlu, restoran çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Topaloğlu, "Aşık Veysel şarkılarından oluşan 5 şarkılık bir çalışma içerisindeyiz. Bazı yabancı şarkıları nasıl sözlerini bilmediğimiz anlamadığımız halde kulağa hoş geldiği için dinliyorsak, onlar da bizim halk ozanımızın şarkılarını dinleyebilirler. Bu sene içerisinde piyasaya çıkartmış oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde babası Mustafa Topaloğlu’nun bir şarkısının klibinde oynattığı dansçıların parasını ödeyemediği için evinde ağırladığına dair basından çıkan haberlere gülerek cevap veren şarkıcı, "Arkadaşlar babamın evine sığmadılar, yarısı da bende kalıyor. Tabii ki böyle bir durum mümkün değil" diyerek, esprili bir cevap verdi.