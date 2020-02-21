'Babamın mezarını gizlice açtılar'

Ustanın kızı Jeyan Büyükburç, "Esra'nın hep yanındaydık ama mezarı bizden habersiz açtırmış. Çok üzgünüz, keşke orada olup bir dua edebilseydik" dedi.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Erol Büyükburç'un kızı olduğunu iddia eden Esra Şimşek'in açtığı babalık davası sonucunda mahkeme, sanatçının mezarının açılmasına karar verdi. Ustanın kızı Jeyan Büyükburç, "Esra'nın hep yanındaydık ama mezarı bizden habersiz açtırmış. Çok üzgünüz, keşke orada olup bir dua edebilseydik" dedi

Pop müziğinin efsane ismi Erol Büyükburç'un DNA testi yapılabilmesi için mezarının açıldığını duyduğumda inanamadım. 'Büyükburç'un kızıyım' iddiasında bulunan Esra Şimşek'in açtığı babalık davası sonucunda mahkeme, DNA testi yapılmasına karar verip Büyükburç'un mezarını açtırdı. Kimsenin bilmediği bu sıcak gelişmenin ardından Erol Büyükburç'un şarkıcı kızı Jeyan Büyükburç'la bir araya geldim. Hilton Kozyatağı'nda bulunan Mon Amour'da haftanın üç günü sahnesi ve dans gösterileriyle izleyicilerle buluşan Jeyan'la sahne öncesi konuştuk... Esra'nın hep yanında olduğunu söyleyen Jeyan; babasının mezarının kendilerinden habersiz açılmasından büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. İşte Jeyan Büyükburç'un anlattıkları...

* Kardeş olduğumuz iddiasında bulunan Esra'dan ablam Ajlan Büyükburç'un cenazesinde haberim oldu. Kendisi ablamla görüşüyormuş. O saatten sonra Esra ile hepimiz görüşmeye başladık.

* Babamın Alman bir eşi vardı, çok tatlı bir kadındır. Kendisi bizi bir yemekte bir araya getirdi. Babama sormak istediğim şeyler vardı, sıcak bir ortam olunca o konuları açtım. Birincisi; ablamın cenazesinin neden gelmediğini merak ediyordum, ikincisi de Esra konusuydu. O gün babama 'Esra senin kızın mı?' diye sordum, bana böyle bir şey olmadığını söyledi.

YAŞARKEN KABUL ETMEDİ

* Keşke bu durum babam hayattayken çözülseydi. Keşke o dönem babam DNA testini kabul etseydi de şu an mezarı açılmasa, huzur içinde uyusaydı. Ayrıca topluma mal olmuş bir isim olarak bu konuda da örnek olmasını çok isterdim babamın. Sanatçılar yaşarken çocuklarına, ailesine hakkaniyetiyle davranırsa çok güzel örnek olabilirler. Ve şimdi, hayatta değilken, görevini böyle yapmak durumunda kaldı. Ben bir evlat olarak tabii ki bu durumdan hiç mutlu olmadım. Kim ister ki ailesinden birinin mezarının açılmasını. Benim en çok üzüldüğüm nokta ise şu; babamın mezarının açılmasından bizim haberimiz olmadı. Keşke bunu bilseydik, orada olup bir dua edebilseydik...

ESRA'NIN HEP YANINDAYIM MİRAS PEŞİNDE DEĞİLIM

* Ben hiçbir zaman Esra'nın babalık davası mücadelesinde karşısında olmadım, hep yanında oldum. Herhangi bir şekilde miras peşine düşmedim. Bu inandırıcı gelir gelmez insanlara önemli değil ama yakın çevrem zaten böyle olduğunu biliyor. Ancak maalesef hem bazı çevreler, hem de bazı medya organları birtakım eleştiriler yaptı bu konuda. Esra'nın yanında yer almış olmamıza rağmen bazı ithamlarda bulunulması canımızı çok sıktı.