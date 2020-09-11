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11.09.2020 - 11:32 |

Babil bu akşam sezonu açıyor

Babil dizisi 2. sezonuyla bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor. Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı ‘Babil’in senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel kaleme alıyor.

Babil bu akşam sezonu açıyor
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Halit Ergenç’in İrfan karakteriyle izleyici karşısına çıktığı Babil’in başrollerinde, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu ve Onur Saylak yer alıyor. 

Dizinin 11. bölümünde, İrfan her şeyi hesaplayabiliyor. Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri… Tek bir şeyi hesap edemiyor; insanın zaaflarını. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor. Herkes kalbini eline alıyor. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen ise Eda için. İrfan, Ayşe’yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman, bir kere daha İrfan’la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

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