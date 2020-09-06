MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Babil' dizisinin yayın tarihi belli oldu
06.09.2020 - 14:39 |

'Babil' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Babil'in ikinci sezon yayın tarihi belli oldu.

'Babil' dizisinin yayın tarihi belli oldu
ABONE OL

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Halit Ergenç’in İrfan karakteriyle izleyiciyle buluştuğu, başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta ve Onur Saylak’ın yer aldığı STAR TV’de yayınlanan Babil dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

'Babil' ikinci sezonda; idealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman’la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır anlatılacak.

Babil dizisi 11 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'da Star TV'de ekranlara gelecek.

6 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni6 Eylül 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Kasımda evlenecek

Kasımda evlenecek

Anlamlı çağrı

Anlamlı çağrı

Bir yastıkta 51 yıl

Bir yastıkta 51 yıl

Sıradaki Haber