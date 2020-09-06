'Babil' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Halit Ergenç’in İrfan karakteriyle izleyiciyle buluştuğu, başrollerinde Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta ve Onur Saylak’ın yer aldığı STAR TV’de yayınlanan Babil dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

'Babil' ikinci sezonda; idealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar. Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman’la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır anlatılacak.

Babil dizisi 11 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'da Star TV'de ekranlara gelecek.