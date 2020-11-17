17.11.2020 - 07:00 |
Bacak şov!
Natalia Oreiro, kendi soyadını taşıyan Las Oreiro markası için kamera karşısına geçti.
Machado Cicala ve Gabriel Machado’un objektifine poz veren Uruguaylı oyuncu, katalog karelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. 43 yaşındaki yıldız, fotoğrafların altına, “Bacaklarımın beni götürdüğü yere kadar....” diye yazdı.
Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.