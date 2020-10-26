Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in eşi Ümit Boyner, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla hayvan ve doğaya olan sevgilerini her fırsatta gösteriyor. Çiftin geçtiğimiz haftalarda çiftliklerine gelen sıpa, kısa zamanda aileye uyum sağladı. Badem adını verdikleri sıpayla eşini fotoğraflayan Ümit Hanım, karenin altına “Badem Bey günü... Sıpamız çok insan seviyor. Meğer bütçe çalışıyorlarmış” yazdı.