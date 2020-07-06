Bağış rekoru çağrısı!

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle de adından söz ettiren Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, hafta sonu yine takdir topladı. Her yıl olduğu gibi Kütahya’daki fabrikasının bahçesine gelen Kızılay’ın kan bağış aracında kan veren iş insanı, “Çalışma arkadaşlarımla birlikte belki birisinin hayatına katkımız olabilir diye bağışımızı yaptık. Unutmayalım ki kan ve organ bağışı hayat kurtarır. Tüm dostlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum. Haydi rekor kıralım!” dedi.