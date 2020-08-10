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10.08.2020 - 12:23 |

Bahar Candan eleştirilerin hedefi oldu

Moda programı sayesinde popülerliğe kavuşan Bahar Candan, sosyal medya paylaşımlarıyla eleştirilere maruz kalmaya devam ediyor. Candan’ın abartılı filtre ve photoshoplarına frikikleri eklenince sosyal medya tepkileri gelmeye başladı.

Bahar Candan eleştirilerin hedefi oldu
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Moda programında yarışarak tanınan Nihal-Bahar Candan kardeşler sosyal medyada bambaşka bir imaja dönüştü. Estetik yaptırdıkları iddia edilen kardeşlerin kullandıkları abartılı filtreler ise görenleri hayrete düşürdü.

Sansasyonlarıyla magazin gündeminde kendisine yer edinmeyi başaran Candan kardeşlerin sosyal medya gönderileri de ses getiriyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Bahar Candan yaptığı photoshopların ardından verdiği frikiklerle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Instagram hesabından iddialı pozlar paylaşmayı sürdüren Candan'ın yüzüne, bacaklarına ve kollarına yaptığı photoshop ile sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

Bahar Candan eleştirilerin hedefi oldu

Bahar Candan eleştirilerin hedefi oldu

 

Magazin Haberleri Bülteni (10 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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