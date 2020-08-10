Bahar Candan eleştirilerin hedefi oldu

Moda programında yarışarak tanınan Nihal-Bahar Candan kardeşler sosyal medyada bambaşka bir imaja dönüştü. Estetik yaptırdıkları iddia edilen kardeşlerin kullandıkları abartılı filtreler ise görenleri hayrete düşürdü.

Sansasyonlarıyla magazin gündeminde kendisine yer edinmeyi başaran Candan kardeşlerin sosyal medya gönderileri de ses getiriyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Bahar Candan yaptığı photoshopların ardından verdiği frikiklerle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Instagram hesabından iddialı pozlar paylaşmayı sürdüren Candan'ın yüzüne, bacaklarına ve kollarına yaptığı photoshop ile sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi.