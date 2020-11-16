Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan Doya Doya Moda'da

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 yarışmacının moda alanında kendilerini ifade etmek için yarıştığı ve ödüller kazandığı Doya Doya Moda yarışmasına yeni haftada Bahar Candan dahil oluyor. Peki, Bahar Candan kimdir, nereden tanıyoruz?

BAHAR CANDAN KİMDİR?

1998 doğumlu olan Bahar Candan İşte Benim Stilim yarışmasında kardeşi Nihal Candan ile birlikte adını duyurmuştur. Hukuk bölümünde eğitimini sürdüren Bahar Candan'ın konuşması ve tarzı dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca sosyal medya paylaşımları ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Bahar Candan'ın son dönemde aldığı kilolar dikkatlerden kaçmamıştı. Doya Doya Moda yarışmasına katılan Bahar Candan'ın yarışmaya katılabilmek için kilo aldığı ortaya çıktı.