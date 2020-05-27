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27.05.2020 - 16:17 |

Bahar Gelir’in 'Bilsem ki' hayali gerçek oldu

Serdar Ortaç’ın 'Bilsem ki' şarkısını okumayı uzun yıllardır isteyen Bahar Gelir, dileğine kavuştu.

Bahar Gelir’in 'Bilsem ki' hayali gerçek oldu
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'İlla da' albümüyle dikkat çeken Bahar Gelir, müzik dünyasının en sevilen eserlerinden birine yeniden hayat verdi. Sanatçı, "Küçük yaşlardan bu yana en sevdiğim şarkı” dediği, söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait 'Bilsem ki'yi seslendirdi.

SİYAH BEYAZ KLİP
'Bilsem ki'ye siyah beyaz olarak klip de çekildi. Yönetmenliğini Halil Güzel ve Oktay Bingöl’ün üstlendiği klibin çekimleri, stüdyoda 18 saatte tamamlandı.

Bahar Gelir, “Bilsem ki’yi okumak hayalimdi. Bu şarkıyı profesyonel anlamda seslendirip klip çeken tek kadın sanatçı benim. Hem şarkının son hali hem de klip çalışmamız çok içime sindi. Dinleyicilerin de seveceğini düşünüyorum” dedi.

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    Cadde Yazarları

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