Bahar Şahin apar topar hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanması nedeniyle başrolünü oynadığı ‘İyi Aile Babası’ dizisinden ayrılan Bahar Şahin, önceki akşam hastaneye kaldırıldı.

AMELİYAT OLACAK

Şahin, karın ağrısı şüphesiyle kaldırıldığı hastane de yapılan testler sonucu korona değil yumurtalıklarından sorun yaşadığı ortaya çıktı. TV100'ün haberine göre; güzel oyuncu, uygulanan tedavi sonrası bir gece geçirdiği hastaneden taburcu olurken, önümüzde günlerde küçük bir operasyon geçireceği öğrenildi.

CENAN ADIGÜZEL'LE BARIŞTI

Oyuncu Bahar Şahin eski sevgilisi Cenan Adıgüzel’le barıştı. Ayrılığa dayanamayan çift mutlu haberi sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu. Barışma haberini Bahar Şahin Nil Karaibrahimgil'in 'Ben Ona Resmen Aşığım' şarkısı eşliğinde paylaşmıştı.

Bahar Şahin ve Cenan Adıgüzel ilişkisine üçüncü şahıs söylentileri bomba gibi düşmüştü. Şahin’in Zalim İstanbul dizisindeki rol arkadaşı Mehmet Ozan Dolunay ile yakınlaştığı iddialarının üzerine Cenan Adıgüzel’in ilişkiye nokta koyduğu konuşulmuştu.