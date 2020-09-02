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02.09.2020 - 09:06 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

Bahar Şahin: Uçtum, daldım, sörf yaptım

Tatilden dönen 23 yaşındaki oyuncu Bahar Şahin, adrenalin tutkunu çıktı.

Bahar Şahin: Uçtum, daldım, sörf yaptım
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Nişantaşı City's'de görüntülenen Bahar Şahin, iş toplantısı yapacağını belirterek, "Bugün görüşmem var, onun için geldim. Sinema filmi projem var" dedi.

Güzel oyuncu, tatilin kendisi için iyi geçtiğini dile getirerek, "Güzel tatil yaptım. Düz sporlardan çok adrenalin içeren sporları tercih ediyorum. Kafamı dinledim, uçtum, daldım ve sörf yaptım. Düz sporlar bana göre değil" şeklinde konuştu. 

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Cadde Yazarları

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