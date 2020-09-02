Bahar Şahin: Uçtum, daldım, sörf yaptım

Nişantaşı City's'de görüntülenen Bahar Şahin, iş toplantısı yapacağını belirterek, "Bugün görüşmem var, onun için geldim. Sinema filmi projem var" dedi.

Güzel oyuncu, tatilin kendisi için iyi geçtiğini dile getirerek, "Güzel tatil yaptım. Düz sporlardan çok adrenalin içeren sporları tercih ediyorum. Kafamı dinledim, uçtum, daldım ve sörf yaptım. Düz sporlar bana göre değil" şeklinde konuştu.