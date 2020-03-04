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04.03.2020 - 10:52 |

Bahar Şahin'in ilişkisi kısa sürdü

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Zalim İstanbul’ dizisiyle yıldızı parlayan Bahar Şahin, kendisi gibi oyuncu Cenan Adıgüzel’le olan ilişkisine son verdi.

Bahar Şahin'in ilişkisi kısa sürdü

22 yaşındaki Bahar Şahin, sosyal medya fenomeni Reynmen takma adını kullanan Yusuf Aktaş ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Reynmen’le ilişkisini bitirdikten sonra bir süre yalnız kalan Şahin, gönlünü, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de rol alan Cenan Adıgüzel’e kaptırmıştı.

Sosyal medyada aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi çok uzun sürmedi. Taze aşıklar, 1 ay sonra birbirlerini Instagram’dan takip etmeyi bıraktılar. Öte yandan güzel oyuncu daha önce; “Aşk acısını severim, iliklerime kadar yaşarım” demişti.

Bahar Şahinin ilişkisi kısa sürdü

Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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