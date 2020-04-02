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02.04.2020 - 07:00 |

Bahçede terapi

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Cengiz Abazoğlu’nun, bir hazır giyim markası için sunacağı defile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi nedeniyle geçtiğimiz günlerde ileri bir tarihe ertelendi.

Bahçede terapi

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Cengiz Abazoğlu’nun, bir hazır giyim markası için sunacağı defile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidi nedeniyle geçtiğimiz günlerde ileri bir tarihe ertelendi. Modacı, yoğun geçen iş temposunun yorgunluğunu, bugünlerde evinin bahçesinde yoga yaparak atmaya çalışıyor.

Dr. Mehmet Öz'ün çok konuşulan TikTok videosuDünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, bu kez sosyal medyanın gündemine oturan TikTok videosuyla karşımıza çıktı.
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