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22.06.2020 - 07:00 |

Bahçede tiyatro

Betül Artam, Bahçeköy’deki evinin bahçesinde tiyatro etkinliği düzenledi.

Bahçede tiyatro
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Betül Artam, Bahçeköy’deki evinin bahçesinde tiyatro etkinliği düzenledi. İlginç şovları, stand-up gösterileri ve kabare gecelerinin yanı sıra evde tiyatronun mucidi Metin Zakoğlu’nun performans sergilediği günün açılış konuşmasını, Metin Uca ve Dilek Türker yaptı. Milletvekili Mahmut Tanal, Nesligül Aksoy, Zerrin Arbaş, Ece Binay Kırmızıgül gibi isimlerin bulunduğu davette Tanal, sanatçıya çini tabak armağan etti. Türker de kitabı ‘Soytarice’yi imzalayıp Tanal’a
takdim etti.

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