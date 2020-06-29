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29.06.2020 - 07:00 |

Bakım önerileri

Nişantaşı’nda bir güzellik merkezi bulunan Aylin Çetinkaya, maske kullanırken cilt bakımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Bakım önerileri
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Nişantaşı’nda bir güzellik merkezi bulunan Aylin Çetinkaya, maske kullanırken cilt bakımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. İş insanı, “Mutlaka güneş koruyucu kullanın. Sıcak hava ve maskeyle havasız kalan ciltlerde sivilce sorunu yaşanabilir. Bunun önüne geçmek için yüzlerinizi ılık suyla yıkamalı, yağsız nemlendirici kullanmalısınız. Maske ile yüze bulaşan makyaj hijyenik olmayacağından, doğal, kalıcı makyaj uygulamaları tercih edilebilir” şeklinde konuştu.

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