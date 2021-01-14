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14.01.2021 - 07:00 |

Baladın ile Aköz konuk olacak

teve2’nin, sunuculuğunu Avatar Atakan’ın (Çağan Atakan Arslan) yaptığı ‘Senden İyi Yok’un bu haftaki konukları, voleybolcu Hande Baladın ve Simge Aköz olacak

Baladın ile Aköz konuk olacak
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teve2’nin, sunuculuğunu Avatar Atakan’ın (Çağan Atakan Arslan) yaptığı ‘Senden İyi Yok’un bu haftaki konukları, voleybolcu Hande Baladın ve Simge Aköz olacak. İki isim hem voleybol mücadelesi gerçekleştirecek hem de dövüş performanslarıyla merak uyandıracak. Yapım, pazar günü saat 14.00’te ekrana gelecek.

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