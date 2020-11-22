Balayı Bodrum'da

Emre Karayel ve sekiz yıldır beraber olduğu nişanlısı Gizem Demirci, dün akşam Beylerbeyi Bosphorus Otel’de gerçekleşen sade bir törenle hayatını birleştirdi. Mutluluğu gözlerinden okunan çiftten oyuncunun şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat, iç mimarın şahitliğini ise Duygu Dizer ve Deniz Dizer üstlendi.

Kameraların karşısına geçen Karayel, “Uzun yıllar bekledik ve beraber bir ömre başladık. İnanılmaz heyecanlıyız. Koronavirüs sebebiyle aile arasında, sade bir tören istedik. Salgın süreci sona erdikten sonra inşallah kutlayıp, düğün yapacağız” dedi. Çift, balayı için Bodrum’u tercih etti.