Balayı sonra

Songül Öden ve iş insanı Arman Bıçakçı, geçtiğimiz hafta evlendikten sonra Alaçatı’ya geçti. Roop adlı mekanda yemek yiyen çiftten oyuncu, “İki günlüğüne arkadaşlarımızın yanına geldik. Arman çalışmak zorunda” dedi. Bıçakçı ise, “İlerde güzel bir balayı yapacağız” diye konuştu.