05.08.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY
Balayı sonra
Songül Öden ve iş insanı Arman Bıçakçı, geçtiğimiz hafta evlendikten sonra Alaçatı’ya geçti.
Songül Öden ve iş insanı Arman Bıçakçı, geçtiğimiz hafta evlendikten sonra Alaçatı’ya geçti. Roop adlı mekanda yemek yiyen çiftten oyuncu, “İki günlüğüne arkadaşlarımızın yanına geldik. Arman çalışmak zorunda” dedi. Bıçakçı ise, “İlerde güzel bir balayı yapacağız” diye konuştu.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.