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30.01.2020 - 07:50 |

Tuba Ünsal çok şaşırtacak!

Tuba Ünsal, Özgür Çevik ve İlayda Akdoğan’la başrolünü oynadığı ‘Masallardan Geriye Kalan’ filmindeki Asya karakteriyle, şaşırtacak.

Tuba Ünsal çok şaşırtacak!

Tuba Ünsal, Özgür Çevik ve İlayda Akdoğan’la başrolünü oynadığı ‘Masallardan Geriye Kalan’ filmindeki Asya karakteriyle, şaşırtacak. ‘Non Binary’ olarak bilinen ve kendisini cinsel kimliği üzerinden tanımlamayan birini canlandıracak oyuncu, “Asya, cinsiyet ve cinsellikle ilgili toplumsal tabu varken, bunu komple reddetmiş biri” dedi.

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