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25.11.2020 - 14:44 |

Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler? Bana Masal Anlatma konusu nedir?

Bana Masal Anlatma filmi bu akşam STAR TV'de ekrana geliyor. Daha önce izlemeyenler ise film hakkında bilgi almak için arayışa geçti. Bana Masal anlatma oyuncuları kimler, filmin konusu nedir soruları sıklıkla araştırılmaya başladı. 2015 yapımı komedi - romantik türündeki Bana Masal Anlatma filmi hakkında merak edilenler...

Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler? Bana Masal Anlatma konusu nedir?
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Burak Aksak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bana Masal Anlatma filmi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Filmi daha önce izlemeyenler, Bana Masal Anlatma filminde hangi oyuncular oynuyor, filmin konusu nedir sorularına cevap arıyor. İşte Bana Masal Anlatma filmi hakkında merak edilenler...

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI KİMLER?

Fatih Artman

Hande Doğandemir

Devrim Yakut

Tarık Ünlüoğlu

Erdal Tosun

Cihan Ercan

Burcu Biricik

Gürkan Uygun

Cengiz Bozkurt

Berat Yenilmez

Sadi Celil Cengiz

Ercan Yazgan

Ani İpekkaya

Gökçe Bahadır

Andy Boyns

Semin Emran

Selim Akay

BANA MASAL ANLATMA KONUSU

Suriçi semtinde yaşayan ve hayatını dolmuş şoförlüğü yaparak kazanan iyi kalpli ve çekingen Rıza, mahallesinin gözbebeği olan genç bir delikanlıdır. Fakat doğru bildiği her şeyi Ayperi ile tanışınca yeniden gözden geçirecektir! Zira Ayperi el attığı her şeyi güzelleştiren masal kahramanı tadında bir kızdır. Biri kahraman olmak isterken, diğeri kahramanının peşindedir...

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