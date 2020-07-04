DÃ¶rt kÄ±zÄ± olan Acun IlÄ±calÄ± dede oldu... 51 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ televizyoncunun Seda BaÅŸbuÄŸ'dan olan 30 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Banu IlÄ±calÄ±, bugÃ¼n ilk bebeÄŸini kucaÄŸÄ±na aldÄ±.

ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce Efe Ceyhun ile nikah masasÄ±na oturan Banu IlÄ±calÄ±, kÄ±z bebek dÃ¼nyaya getirdi ve Ã§ocuÄŸuna 'BegÃ¼m' adÄ±nÄ± verdi.

ACUN ILICALI'NIN YEÄžENÄ° MÃœJDELÄ° HABERÄ° VERDÄ°

Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n abisi Ã–mer IlÄ±calÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ± Ece IlÄ±calÄ±, gÃ¼zel haberi sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.Â