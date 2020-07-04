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04.07.2020 - 14:10 |

Banu IlÄ±calÄ± bebeÄŸi Begüm'ü kucaÄŸÄ±na aldÄ±! Acun IlÄ±calÄ± dede oldu

TV8 kanalÄ±nÄ±n sahibi Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ± Banu IlÄ±calÄ±, ilk bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdi. IlÄ±calÄ± ailesinin en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¼yesi olan bebeÄŸe 'BegÃ¼m' adÄ± verildi.

Banu IlÄ±calÄ± bebeÄŸi Begüm'ü kucaÄŸÄ±na aldÄ±! Acun IlÄ±calÄ± dede oldu
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DÃ¶rt kÄ±zÄ± olan Acun IlÄ±calÄ± dede oldu... 51 yaÅŸÄ±ndaki Ã¼nlÃ¼ televizyoncunun Seda BaÅŸbuÄŸ'dan olan 30 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Banu IlÄ±calÄ±, bugÃ¼n ilk bebeÄŸini kucaÄŸÄ±na aldÄ±.

ÃœÃ§ yÄ±l Ã¶nce Efe Ceyhun ile nikah masasÄ±na oturan Banu IlÄ±calÄ±, kÄ±z bebek dÃ¼nyaya getirdi ve Ã§ocuÄŸuna 'BegÃ¼m' adÄ±nÄ± verdi.

ACUN ILICALI'NIN YEÄžENÄ° MÃœJDELÄ° HABERÄ° VERDÄ°
Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n abisi Ã–mer IlÄ±calÄ±'nÄ±n kÄ±zÄ± Ece IlÄ±calÄ±, gÃ¼zel haberi sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.Â

Banu IlÄ±calÄ± bebeÄŸi BegÃ¼mÃ¼ kucaÄŸÄ±na aldÄ± Acun IlÄ±calÄ± dede oldu

Magazin Haberleri Bülteni (4 Temmuz 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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Cadde YazarlarÄ±

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