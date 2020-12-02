Baraj 17. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Baraj 16. son bölüm...

Genç ve başarılı oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden bu yanan oldukça ilgi gören Baraj dizisi 16. bölümü salı akşamı izleyen karşısındaydı. FOX ekranlarının güçlü dizisi Baraj 17. bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, detaylar...

BARAJ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Son bölümüyle yine dikkatleri çeken dizide, işler çığrından çıkmış durumda. Tarık'ın akıl almaz hamlesiyle Nazım zor duruma düşer. Sevilen dizinin merakla beklenen 17. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık’ın, cinayeti Nazım’ın üzerine yıkma planı yolunda gitse de Halil’i onların öldürdüğünü bilen gizemli kişi peşini bırakmamıştır. Bu gizemli kişi ilk hamlesini yapmıştır; Tarık’ı hiç tahmin etmediği bir şey bekliyordur.



Nehir, başına gelen kötü durumdan kurtulmayı başarsa da, kendini çok kötü hissediyordur. Bu yüzden Nazım, Nermin’in söylediği yalanı öğrenir öğrenmez Nehir’i yanına çağırdığında Nehir bir saniye bile düşünmeden Nazım’ın yanına gider. Ama Tarık’ın planı yüzünden Nazım ve Nehir’in birlikte mutlu olduğu günler ne kadar sürecektir?