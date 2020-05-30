Baran Tınaz kimdir, ne iş yapıyor? Deren Talu ve Baran Tınaz sevgili mi?

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu ve Baran Tınaz'ın fotoğrafı sosyal medyada yer aldı.Talu ve Tınaz'ın aşk yaşamaya başladığı haberleri gündeme geldi. Peki Baran Tınaz kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Baran Tınaz, Instagram hesabının hikaye bölümünden Deren Talu ile fotoğrafını yayınladı.

BARAN TINAZ KİMDİR?

Sosyal medyada Deren Talu ile fotoğrafını paylaşan Baran Tınaz, işletmecidir.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu’nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.) Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.