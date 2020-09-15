Barbaros Yoloğlu kimdir? MasterChef Barbaros aslen nereli, kaç yaşında?
MasterChef 2020 ana kadrosunda yer alan isimler arasında yer alan ve takım oyunlarında hemen hemen 1 veya ikinci olarak takımların kadrosunda yer alan Barbaros Yoloğlu bu sezonun iddialı isimleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar geride kalan kaptanlık oyunlarında hiç başarı sağlayamayan Barbaros Yoloğlu hakkında şefler tarafından Kaptanlıktan kaçtıklarına dair eleştiri yapılıyor. Peki Barbaros Yoloğlu kimdir, aslen nereli?
MasterChef 2020 kadrosunda yer alan isimlerin başında gelen Barbaros Yoloğlu bu sezonun iddialı yarışmacıları arasında yer almaya devam ediyor. MasterChef'te hemen hemen bütün kadro ile iyi ilişkiler kuran Barbaros Yoloğlu iyi bir takım oyuncusu olarak biliniyor. Bu hafta Kırmızı takım kadrosuda yer alan Barbaros Yoloğlu'nun nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden büyük merak konusu! Peki Barbaros Yoloğlu kimdir, aslen nereli?
MASTERCHEF BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?
Samsun’un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi’ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum’da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.
2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef’e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.