Barbaros Yoloğlu: Kız arkadaşım benim gökkuşağım

TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasına damga vuran, büyük finalde Serhat Doğramacı'ya kaybeden Barbaros Yoloğlu, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Herkes bu paylaşım ile cinsel yönelimini açıkladığını düşünürken Barbaros Yoloğlu, yanlış anlaşıldığını vurguladı.

Instagram'ın hikaye bölümünden yeni bir açıklama yayınlayan MasterChef Barbaros, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün sevgiyi anlatmak için kullandığım cümlelerim tek bir gruba bağlanmış olması kalıplarla yaşadığımızın en büyük göstergesi bence. Tıpkı sevgiyi bir güne, bir renge sığdırmak gibi. Öncelikle içinde iyilik olan, sevgi barındıran tüm inanç, görüş ve duruşlara saygıyla bakıyor, destekliyorum. Siz evrende tek bir renk mi görüyorsunuz, hayatınız hep tozpembe mi mesela. Yağmurdan sonra çıkan gökkuşağı yüzünüze bir tebessüm iliştirmiyor mu? Hayatın da sevginin de yemeğin de acısı tatlısı tuzlusu var tıpkı renkler gibi.

"KIZ ARKADAŞIM BENİM GÖKKUŞAĞIM"

Tartışmalara bir son vererek söylemek isterim ki kız arkadaşım benim gökkuşağım. Hayatımı renklendiren yüzüme gülümseme konduran en yağmurlu günler sonrasında ışığıyla renk saçan... Sizin hayatınızın gökkuşağı ne ise kıymetini bilin ve bence tüm renkleri sevin. En yakın zamanda rengarenk bir yemek yapacağım size, hayatın farklılıkların birlikte ne kadar uyum içinde olduğunu gösteren. Ne kadar güzel olduğunu konuşuruz çünkü yemeğe bile lezzetini veren sevgidir."