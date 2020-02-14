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14.02.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Barclays CEO’sunun başı dertte

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew’un ardından, İngiliz yatırım bankası Barclays’in CEO’su Jes Staley’nin de Jeffrey Epstein ile ilişkisi ortaya çıktı.

Barclays CEO’sunun başı dertte

Stanley hakkında, aralarında kız çocuklarının da yer aldığı kişilere cinsel tacizde bulunmaktan tutuklanarak konulduğu hücresinde ölü bulunan Epstein’in davası çerçevesinde soruşturma başlatıldı. Staley, Epstein ile 2000 yılında tanıştıklarını ve çalıştığı bankaların bundan haberdar olduğunu söyledi. 

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