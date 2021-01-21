Barış Kışlak 'Ramo' dizisinde

Show TV dizisi 'Ramo'da pe peşe ayrılıklar yaşanmıştı. M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğunda oturduğu diziden; Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in ardından Pelin Körmükçü de ayrılmıştı.

Bu ayrılıkların ardından yeni bir isim daha 'Ramo'ya katıldı. Oyuncu Barış Kışlak yeni bölümlerde diziye dahil olacak. Daha önce Vuslat, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde boy gösteren Barış Kışlak , 'Ramo'da Cabbar karakterine hayat verecek.