MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Barış Kışlak 'Ramo' dizisinde
21.01.2021 - 10:34 |

Barış Kışlak 'Ramo' dizisinde

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen, başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı 'Ramo' dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

Barış Kışlak 'Ramo' dizisinde
ABONE OL

Show TV dizisi 'Ramo'da pe peşe ayrılıklar yaşanmıştı.  M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğunda oturduğu diziden; Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in ardından Pelin Körmükçü de ayrılmıştı.

Bu ayrılıkların ardından yeni bir isim daha 'Ramo'ya katıldı. Oyuncu Barış Kışlak yeni bölümlerde diziye dahil olacak. Daha önce Vuslat, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde boy gösteren Barış Kışlak , 'Ramo'da Cabbar karakterine hayat verecek.

Barış Kışlak Ramo dizisinde

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'un en istikrarlıları Uğurcan ile Edgar Ie

Trabzonspor'un en istikrarlıları Uğurcan ile Edgar Ie

Son dakika | Galatasaray'a FIFA'dan müjde! 1.4 milyon euro geliyor

Son dakika | Galatasaray'a FIFA'dan müjde! 1.4 milyon euro geliyor

Bandırmaspor TFF 1. Lig'de sezona kaldığı yerden devam etmek istiyor

Bandırmaspor TFF 1. Lig'de sezona kaldığı yerden devam etmek istiyor

Antalyaspor'da Konyaspor maçı öncesi 6 eksik

Antalyaspor'da Konyaspor maçı öncesi 6 eksik

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet