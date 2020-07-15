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15.07.2020 - 17:02 |

Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış dizileri

Survivor 2020 finalistlerinden biri olan Barış Murat Yağcı, yapılan sms oylamasında ikinci. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış'ı hangi dizilerden tanıyoruz?

Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında? Survivor Barış dizileri
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Survivor final yaptı. 14 Temmuz'da yapılan büyük finalde Cemal Can ile SMS oylamasına çıkan Barış, şampiyonluğu Cemal Can'a kaptırdı. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

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