Barış Özbek kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 Ünlüler takımı: Barış Özbek biyografisi..

Barış Özbek kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2021 Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Barış Özbek bu sezon Survivor'da iddialı isimlerden biri olacak. Galatasaray'la 2007-2008 Süper Lig şampiyonluğu ve aynı yıl içerisinde Türkiye Süper Kupasını kaldıran Barış Özbek bu sene Survivor parkurlarında kendini gösterecek. Peki Barış Özbek kimdir, aslen nereli?

BARIŞ ÖZBEK KİMDİR? (SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER TAKIMI)

14 Eylül 1986'da Almanya'da doğan Barış Özbek, Türk asıllı Alman futbolcudur.

BG Schwerin altyapısında futbola başlayan Barış Özbek, 2003-2004'te Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen altyapısına geçti. Birçok gurbetçi oyuncu arasında sivrilen Barış, iki sene boyunca A takım forması giydi. 39 maçta 1 gol attı. 2007-2008 sezonunda da takım arkadaşı Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a transfer oldu.

2007-08 sezonunda,Karl-Heinz Feldkamp ile yeniden yapılanan Galatasaray'ın ilk transferlerinden biri Barış Özbek oldu. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynayabilmektedir.

Almanya Yerel Ligi takımlarından Rot-Weiss Essen'de oynayan, aynı zamanda Almanya 21 yaş altı millî futbol takımında da 16 kez forma giyen Barış'ın özellikleri Feldkamp'ın sisteminde kilit rol oynamasında etkili oldu. 2011-12, 2012-2013 sezonunda Trabzonspor forması giydi.

Trabzonspor'un formasını giyemeden Almanyada kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları kopan futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalmıştır.

Başarıları

Galatasaray

Süper Lig: 2007-08

Türkiye Süper Kupası: 2008