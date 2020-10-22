Bas Gaza filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bas Gaza filmi kaç yılında çekildi?

Bas Gaza filmi bu akşam TV ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Antonio Negret'in yer aldığı film 2017 yılında vizyona girdi. Filmin orjinal adı Overdrive olarak bilinirken filmin oyuncu kadrosunda Scoot Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Simon Abkarian, Clemens Schick, Gaia Weiss, Moussa Masskri ve Kaaris yer alıyor. İşte Bas Gaza filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

BAS GAZA FİLMİ KONUSU

Film, iki soyguncu kardeşin Fransa'nın güneyine yeni fırsatlar için arabayla yolculuk yapmasına ve orada bir suç şebekesinin patronuyla tanışmasına odaklanıyor.

Andrew ve Garrett Foster üvey kardeş olan iki araba hırsızıdır. İşlerinde o kadar iyilerdir ki artık uluslararası ün yapmışlardır. Ancak günün birinde yanlış kişiden bir klasik araba çalarlar. Bunun sonucu olarak bedel ödemeleri gerekecektir. Yaptıkları hırsızlığa karşılık istenen şey ise çok özel bir arabadır. İkili kendilerine bir ekip kurmalı ve öldürülmemek için istenen arabayı çalmalıdır...

BAS GAZA FİLMİ OYUNCULARI

Scoot Eastwood (Andrew Foster)

Freddie Thorp (Garrett Foster)

Ana de Armas (Stephanie)

Simon Abkarian (Jacomo Morier)

Clemens Schick (Max Klemp)

Gaia Weiss (Devin)

Moussa Masskri (Panahi)

Kaaris (Franck)