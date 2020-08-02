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02.08.2020 - 11:55 |

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Başak Dizer, oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un havuzda çekilen bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı
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2016 yılında dünyaevine giren Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin Bodrum tatili sürüyor. Zaman zaman mutluluklarını takipçileriyle paylaşan Başak Dizer, bayramda yayınladığı fotoğrafla bunu bir kez daha gösterdi.

Eşi Kıvanç Tatlıuğ’u havuzun kenarında görüntüleyen Başak Dizer, bu kareyi hikaye kısmından ‘Mutlu son’ notuyla paylaştı.

Başak Dizerden Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

2 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni2 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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