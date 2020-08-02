Başak Dizer'den Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı

2016 yılında dünyaevine giren Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin Bodrum tatili sürüyor. Zaman zaman mutluluklarını takipçileriyle paylaşan Başak Dizer, bayramda yayınladığı fotoğrafla bunu bir kez daha gösterdi.

Eşi Kıvanç Tatlıuğ’u havuzun kenarında görüntüleyen Başak Dizer, bu kareyi hikaye kısmından ‘Mutlu son’ notuyla paylaştı.