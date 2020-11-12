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HaberlerMagazin Haberleri Başak Gümülcinelioğlu: Yeni şarkılar gelecek
12.11.2020 - 16:30 |

Başak Gümülcinelioğlu: Yeni şarkılar gelecek

Oyunculuğu ve söylediği şarkılarla adından sıkça söz ettiren Başak Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz günlerde Metropol İstanbul’da görüntülendi.

Başak Gümülcinelioğlu: Yeni şarkılar gelecek
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Ailesiyle birlikte geldiği AVM'de mağazaları gezen, daha sonra ailecek yemek yiyen Başak Gümülcinelioğlu, AVM çıkışı objektiflere yansıdı.

İzinli gününü ailesiyle vakit geçirerek değerlendiren Gümülcinelioğlu, "Bugün izinli günüm, hep birlikte alışverişe geldik. Onun dışında şarkı çalışmalarım devam ediyor, çok yakında yeni şarkılar gelecek. Dizi de gayet iyi gidiyor" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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