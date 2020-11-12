Başak Gümülcinelioğlu: Yeni şarkılar gelecek

Ailesiyle birlikte geldiği AVM'de mağazaları gezen, daha sonra ailecek yemek yiyen Başak Gümülcinelioğlu, AVM çıkışı objektiflere yansıdı.

İzinli gününü ailesiyle vakit geçirerek değerlendiren Gümülcinelioğlu, "Bugün izinli günüm, hep birlikte alışverişe geldik. Onun dışında şarkı çalışmalarım devam ediyor, çok yakında yeni şarkılar gelecek. Dizi de gayet iyi gidiyor" dedi.